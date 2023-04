Udinese – Tre giorni al match della ripresa / Si può solo vincere: rassegna

L'Udinese continua a lavorare intensamente sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una stagione non proprio fortunata che dopo un ottimo avvio rischia di finire nell'anonimato. Questo è quello che vuole evitare mister Andrea Sottil.

Domenica pomeriggio si scenderà sul campo da gioco proprio per affrontare un team che sta vivendo un ottimo momento di forma: la Cremonese. La società lombarda ha grande voglia di fare la differenza e di conseguenza lavora in vista dei prossimi match. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<