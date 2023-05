Udinese – Tre giorni al match / Udinese idea sgambetto: rassegna

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha grande voglia di sorprendere e continuare a mettersi in mostra anche se non sarà affatto semplice riuscirlo a fare contro un team che è oramai proiettato verso la vittoria dello scudetto proprio nelle prossime ore.