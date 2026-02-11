Una situazione non semplice per la squadra bianconera che dopo un buon filotto di risultati si trova a dover fare a meno di un calciatore importante come Keinan Davis. Il bomber dei bianconeri è uno dei perni centrali del gioco di mister Runjaic e di conseguenza occorre trovare una soluzione.
Udinese – Tre nomi per il post Davis: ecco le scelte di Runjaic
Udinese – Tre nomi per il post Davis: ecco le scelte di Runjaic
Una squadra che dovrà fare a meno del suo centravanti per ancora qualche settimana e di conseguenza tocca al mister trovare una soluzione
Tanti gli attaccanti a disposizione del coach tedesco che potrà pescare da profili più veloci, fino a calciatori più tecnici passando per attaccanti molto fisici. Non perdiamo un secondo ed ecco l'elenco completo e le percentuali di titolarità degli attaccanti nel corso della prossima sfida di campionato con il Sassuolo. Ecco chi partirà dal primo <<<
