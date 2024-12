Udinese – Tre punti fondamentali per dare una scossa alla classifica

L'Empoli cade in casa contro il Torino per 0 a 1. Mister Runjaic vuole i tre punti contro il Napoli per cercare continuità in campionato

Nicola Badursi 14 dicembre - 14:11

Come ogni campionato che si rispetti, l'adrenalina e la pressione sono sempre dietro l'angolo. Dopo i tre punti ritrovati contro il Monza, la squadra di Runjaic non ha avuto tempo per i festeggiamenti. Il Napoli si presenterà al Bluenergy Stadium reduce da 2 sconfitte consecutive pertanto la sfida sarà accesa. Da una parte i friulani vogliono ripetere il risultato positivo e dall'altro i partenopei vogliono scrollarsi di dosso la paura di perdere per mantenere salda la classifica.

Sullo sfondo aleggia il sogno Europa per la dirigenza friulana, per tanti personaggi cari alla squadra e soprattutto per i tifosi. Una meta che sembra rimanere proibitiva. La sfida contro il Napoli potrebbe non aiutare a ristabilire un equilibrio positivo in caso di sconfitta. Nell'eventualità di una vittoria ecco che ogni scenario torna ad essere discutibile.

Come sottolineato da tanti ex compagni e professionisti, l'Udinese ha dei buoni numeri. In particolare si fa riferimento alle ottime qualità di un discreto numero di calciatori facenti parte della rosa. Cosa manca? Probabilmente serve una spinta emotiva che porti fiducia e innovazione in tutto l'ambiente. Ecco che una sfida come quella di stasera potrebbe riaccendere una scintilla per raggiungere grandi traguardi.