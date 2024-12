Notizie Udinese -Runjaic opta per il tridente o il duo? Il dilemma in attacco

A poco più di 48 ore dalla partita contro il Torino, mister Runjaic potrebbe avere dei dubbi sugli attaccanti: tridente o coppia offensiva

Lorenzo Focolari Redattore 27 dicembre - 18:01

Ci sono sempre tante probabilità sulla formazione. Tra queste vi potrebbe essere un problema in attacco per i friulani. Runjaic sembra stia valutando l'idea di ritornare a schierare un tridente offensivo in vista della gara contro il Torino di Domenica 29 Dicembre.

Se l'allenatore optasse per il trio d'attacco i papabili nomi sarebbero quelli di Sanchez e Thauvin schierati come "mezzepunte", per accompagnare Lucca, la punta fisica. In alternativa sarebbero disponibili Brenner e Bravo per coprire i ruoli del cileno e del francese. Il problema, che porta a vari dubbi è legato alla mancanza del possibile sostituto di Lucca. Davis è ancora fermo ai box, pertanto Runjaic avrebbe 5 giocatori offensivi di ruolo per coprire 3 posti. Un numero un po' scarno, considerando che Sanchez è appena rientrato dall'infortunio.

Ecco la coppia d'attacco composta da Lucca e Thauvin sembra farsi preferire per ragioni oggettive di sicurezza. In altre parole, Runjaic non vuole rischiare proprio ora che bisogna chiudere l'anno nel migliore dei modi, dando seguito alla vittoria di Firenze. Ecco le ultime di mercato:Fuori Okoye? Il punto <<<o