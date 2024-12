Notizie Udinese – L’idea del tridente offensivo piace a Lorenzo Lucca

In occasione della cena organizzata in casa Udinese per gli sponsor, l'attaccante italiano classe 2000 Lorenzo Lucca , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV12 sul periodo passato e presente della squadra:

L'attaccante continua: " Bisogna rimanere concentrati e lavorare come stiamo facendo. Dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene. Sono contento del mio inizio ma anche della squadra, non devo pensare solo a me stesso. Mi fa piacere giocare sia con Davis che con Thauvin, con entrambi sarebbe ancora meglio".

L'idea del tridente offensivo è stata provata in numerose occasioni. In questo momento per mister Runjaic non è fattibile schierare tre punte a causa degli infortuni di Deulofeu, Davis e Sanchez da poco rientrato. Ciò che conta nell'immediato è l'equilibrio della squadra e per adesso l'allenatore opta per un attacco a due.