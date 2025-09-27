mondoudinese udinese news udinese Udinese – Atta, Zaniolo e Davis: “Tridente” rivisitato per Runjaic

Udinese – Atta, Zaniolo e Davis: “Tridente” rivisitato per Runjaic

Miste Kosta Runjaic ha a disposizione tre giocatori che potrebbero esordire tutti insieme contro il Sassuolo
Lorenzo Focolari 

Non si tratta di tre punte classiche, né tantomeno di due ali è una punta di riferimento. Atta, Zaniolo e Davis sono un mix di qualità inedite anche a Runjaic. Il tecnico tedesco, anche se dovesse giocare con il 3-5-2, farebbe affidamento a loro tre per la fase offensiva dell’Udinese.

Davis combatterà fisicamente per dare spazio e fare sponde ai compagni. Inoltre sa anche come mettersi in proprio con qualche giocata. Zaniolo e Atta dovranno inventare nelle retrovie. Il francese e l’italiano giocheranno a piede invetrito dietro la linea di Davis così da creare incertezza alla difesa del Sassuolo.

Si tratta di un esperimento avvenuto per poco tempo contro il Pisa e che adesso potrebbe esordire. Vedremo cosa farà Runjaic domani alle 12:30. Le ultime di mercato: Zaniolo, parla l’agente: “Udine? Vi dico che…”<<<

 

