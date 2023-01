Udinese / Troost-Ekong: “Ringrazio i Pozzo per aver creduto in me”

L'ex difensore bianconero ha salutato con una lettera il Watford. Da oggi inizia la sua nuova avventura con la Salernitana

Dopo il turbolento momento passato in settimana, con l'esonero e poi il ritorno in meno di 48h di Nicola sulla panchina dei granata, la Salernitana si è dovuta arrendere anche al Napoli. La formazione campana ha retto fino all'ultimo secondo della ripresa, quando Di Lorenzo, imbeccato dall'ottimo assist di Zambo Anguissa, ha firmato l'1-0 sotto la traversa. Ma questa non è l'unica notizia che preoccupa il club di Iervolino. Infatti, alla mezz'ora, ha dovuto lasciare il campo il capitano Gyomber a causa di un fastidio alla coscia sinistra. L'infortunio sembra serio e si va ad aggiungere an quello di Fazio occorso settimana scorsa. Per questo motivo il ds De Sanctis è tornato sul mercato, tesserando un ex bianconero: William Troost Ekong

L'esperto difensore saluta il Watford e i Pozzo e torna in Italia. Il giocatore ex Udinese andrà ada aggiungere fisicità a una retroguardia che ne ha disperatamente bisogno. Al momento i campani sono la peggior difesa della Serie A e il rullino di marcia del Verona non fa dormire sonni tranquilli ai granata. Prima di ritrovare Davide Nicola, il tecnico che lo ha apprezzato all'Udinese, a Salerno, il difensore olandese ha salutato via social i suoi fan con un post di ringraziamento.

La lettera di Troost-Ekong — "È giunto il momento di lasciare il Watford dopo 3 stagioni speciali condivise con tutte le persone coinvolte. Da tutti: al ristorante, addetti alla sicurezza, volontari allo stadio al personale medico & ufficio e tutto il resto avete reso il mio tempo quello che è stato. Agli allenatori e soprattutto ai miei compagni di squadra, posso solo dire grazie!!!

La famiglia Pozzo per aver creduto in me e negli importanti 5 anni della mia carriera in entrambi i club con il clou della promozione e la possibilità di realizzare il sogno di quando ero bambino di giocare in Premier League.

A tutti i tifosi grazie per il vostro sostegno, è stato speciale passare da guardare da ragazzo a scendere in campo come giocatore. Ora, da nuovo tifoso desidero una promozione tanto quanto tutti voi e tornerò a guardare dagli spalti in futuro. Vi auguro il meglio"

