Notizie Udinese | Troppo West Ham per i bianconeri – La rassegna stampa

La prima amichevole dal sapore europeo termina con una sconfitta per gli uomini di Sottil, costretti a soccombere sotto i colpi di una squadra dal potenziale offensivo invidiabile. I friulani vanno in vantaggio nel primo tempo, grazie alla rete di Pereyra, arrivata in conclusione a un ottimo contropiede. Poi sono venuti fuori gli inglesi. Prima hanno trovato il gol del pareggio a fine primo tempo con la complicità di Silvestri, poi hanno dilagato nella ripresa.