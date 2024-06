News Udinese | Tudor-Lazio: è già finita! L’ex bianconero rescinde

Sembra già finita tra la Lazio e Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due parti stanno lavorando per risoluzione del contratto dopo soli pochi mesi dal suo arrivo in biancoceleste. Un divorzio arrivato per diversi contrasti riguardo alla programmazione e al mercato. La dirigenza potrebbe andare ora su Marco Baroni, il quale però è già in contatto con il Monza tanto che nella giornata di ieri ha tenuto un pranzo con Adriano Galliani. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità della risoluzione con Tudor e poi la Lazio penserà a chi affidare la panchina.