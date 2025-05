Udinese – Tudor sui bianconeri: “Squadra da grandi match, sarà difficile…”

L'ex della gara è pronto per mettersi in mostra e cercare di conquistare la Champions League con i bianconeri: ecco le sue dichiarazioni

Poco prima della sfida di campionato tra i bianconero di Igor Tudor e quelli di mister Kosta Runjaic ha parlato il tecnico che allena la squadra di Torino. Le dichiarazioni in conferenza sono classiche di chi sa che si gioca una stagione intera in 90 minuti. Passiamo al pensiero dell'ex Udinese sulla squadra che si trova al dodicesimo posto in classifica.