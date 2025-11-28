News Udinese – Turnover in vista per la sfida al Tardini? Le ultime

Il tecnico tedesco deve risollevare gli animi dopo la sconfitta amara contro il Bologna: in vista possibile turnover

Lorenzo Focolari Redattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 10:50)

Ci sono alcuni giocatori dell’Udinese che sono stati utilizzati poco e che ora possono ora sperare di ricevere un'opportunità in vista della partita a Parma. In particolare Bravo e Gueye. Lo spagnolo è stato improvvisamente escluso e ha espresso il suo disappunto dal ritiro dell'Under21 spagnola: “«Quando sono tornato dal Mondiale U20 non ho mai giocato. Credo di meritare di più, penso di non avere il tempo di gioco che meriterei, anche se sto facendo tutto il possibile. Questo è il momento migliore della mia carriera e non avere possibilità è frustrante».

Questa affermazione contiene una parte di verità, poiché finora lo spagnolo ha saltato tre partite per la nazionale U20 e precedentemente ha totalizzato 167 minuti, di cui 61 contro Verona e Pisa e 45 contro il Milan, nelle tre gare in cui ha iniziato da titolare. Ha contribuito con il gol decisivo contro il Pisa e una rete in 76 minuti di gioco nella Coppa Italia contro la Carrarese. Inoltre, Runjaic lo conosce già bene, avendolo schierato 29 volte (662 minuti) nel campionato passato, dove ha segnato 2 gol e fornito un assist.

D'altro canto, Gueye, il 19enne senegalese, è rimasto in silenzio. L'Udinese ha un obbligo di riscatto con il Metz previsto per giugno. Finora ha collezionato solo 14 minuti in Serie A, giocando al Mapei, dove ha preso il posto di Zaniolo nel finale contro il Sassuolo. Curiosamente, è stato lo stesso cambio che Runjaic effettuò durante la Coppa Italia contro il Palermo, dove Gueye ha giocato gli ultimi 20 minuti. Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate<<<