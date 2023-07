Udinese – Tutte su Samardzic, chi la spunterà? / La rassegna stampa

Per l'Udinese è arrivato il momento di difendersi con le unghie e con i denti sul mercato in uscita. Il calciatore al centro di ogni trattativa è Lazar Samardzic. il fantasista tedesco ha conquistato tutti con le sue giocate ed adesso si stanno aprendo delle vere e proprie battaglie per potersi assicurare le sue prestazioni.