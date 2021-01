Tutti i precedenti di Juventus-Udinese

UDINE – Il sito ufficiale dell’Udinese ha elencato tutti i precedenti (tra cui marcatori della Juve, marcatori dei friulani, autoreti, gare disputate, vittorie dell’Udinese, pareggi etc.) di tutti gli Juventus-Udinese che sono stati disputati nel campionato di Serie A. Ecco tutti i dati dei precedenti che ci fornisce il sito web ufficiale dei friulani: “Domani all’Allianz Stadium, Juventus e Udinese si affrontano per la 93ma volta nella storia. La squadra di Gotti cercherà di replicare il successo colto lo scorso 23 luglio alla Dacia Arena (2-1 con reti di De Ligt per la Juventus e di Nestorovski e Fofana per l’Udinese).

Gare disputate: 46 a Udine, 46 a Torino, 92 totali

Vittorie Udinese: 6 a Udine, 7 a Torino, 13 totali

Pareggi: 13 a Udine, 4 a Torino, 17 totali

Vittorie Juventus: 27 a Udine, 35 a Torino, 62 totali

Reti Udinese: 34 a Udine, 41 a Torino, 75 totali

Reti Juventus: 88 a Udine, 104 a Torino, 192 totali

MARCATORI

UDINESE 75 Reti – 4 reti: Sosa; 3 reti: Secchi, Di Natale; 2 reti: E. Soerensen, Selmosson, Menegotti, Bettini, Canella, Ulivieri, Zico, Miano, Branca, Bierhoff, Amoroso, Bachini, Sanchez; una rete: Castaldo, Darin, Moro, Frignani, Pantaleoni, Milan, Pentrelli, Del Pin, Rozzoni, Galparoli, Virdis, Mauro, Carnevale, Graziani, An.Orlando, Balbo, Stroppa, Cappioli, Locatelli, Bisgaard, Jorgensen, Jankulovski, Di Michele, Dossena, Quagliarella, Pepe, Zapata, Floro Flores, A.Lazzari, Thereau, Jankto, D. Zapata, Danilo, Perica, Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Fofana. Autorete: Cabrini.

JUVENTUS 192 Reti – 9 reti: J.Hansen; 8 reti: Del Piero; 6 reti: Charles, Platini, F. Inzaghi, Dybala; 5 reti: Boniperti, Sivori, R. Baggio; 4 reti: K. Hansen, Vivolo, Stacchini, Marocchino, Khedira; 3 reti: Bettega, Tardelli, Boniek, P.Rossi, Zambrotta, Trezeguet, Iaquinta, Matri, Giovinco, Marchisio, C. Ronaldo, Bonucci; 2 reti: Praest, Colombo, Nicolè, Ricagni, Mora, Briaschi, Cabrini, Vignola, Zavarov, Di Vaio, Camoranesi, Vucinic, Pogba, Llorente, Kean; una rete: Carappellese, Manente, Mannucci, Antoniotti, Hamrim, Koetting, Serena, Favero, Brady, Causio, Galderisi, Virdis, Manfredonia, Brio, M. Laudrup, Fortunato, Marocchi, Vialli, Ravanelli, Boksic, Vierchowod, Ferrara, Zidane, N. Amoruso, Conte, Deschamps, Fonseca, Nedved, Davis, Salas, Miccoli, Ibrahimovic, Zalayeta, Veira, Amauri, Grosso, Quagliarella, Vidal, Tevez, Khedira, Alex Sandro, Rugani, Pjanic, Betancur, Emre Can, Matuidi, De Ligt”.

Autoreti. Due: S. Pellegrini, una Miano, Samir.