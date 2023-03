Udinese – Tutti a lavoro verso il match di Empoli / La rassegna stampa

Il team guidato da Andrea Sottil continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Sicuramente non è semplice riuscire a togliersi questo peso della mancanza di vittorie, ma bisogna fare il massimo.

Per i prossimi tre giorni che anticipano la sfida, non si può fare altro che lavorare in maniera convinta visto che la gara del Castellani potrebbe essere il vero e proprio crocevia di questa stagione. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa di giornata <<<