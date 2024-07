Udinese | Tutto pronto per la seconda amichevole: alle 19 c’è l’Istria

Bisognerà aspettare questa sera alle 19, per vedere la seconda uscita della nuova Udinese di Kosta Runjaic. L’occasione sarà data dall’amichevole con l’Nk Istra 1961 allenato dall’italiano Paolo Tramezzani. Il prossimo test annunciato è per il 3 agosto dall’Al Hilal , vincitore dell’ultima Saudi League.

L’amichevole contro gli arabi, in cui militano Neymar e Koulibaly, dovrebbe anticipare quella con l’Al Ittihad, ancora in via di definizione. Restano da scoprire ancora i test che l’Udinese disputerà durante il ritiro in Austria. Mentre va ricordato che l’Udinese esordirà il 9 agosto in Coppa Italia a Udine, con la vincente di Juve Stabia-Avellino. Infine, la prima di campionato è fissata per il 18 agosto alle 18.30 a Bologna.