Tuttosport: “Dea da Champions. Gli ex Zapata e Muriel implacabili”

L’Udinese esce con un risultato amaro dalla sfida dello stadio Friuli contro l’Atalanta. 3-2 a favore dei bergamaschi, ma i friulani hanno ben poco da rimproverarsi. La doppietta di Lasagna non basta ad evitare la sconfitta, arrivata sotto i colpi degli ex, Zapata e Muriel. Il primo ha aperto le marcature, il secondo chiude il match con due magie. Questo il commento di Tuttosport: “La Dea ha vinto con merito il match contro l’Udinese, anche se il cuore dei bianconeri e l’estro di Lasagna hanno tenuto i friulani in scia fino alla fine“.