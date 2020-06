Tuttosport: “E’ un’Udinese spuntata”

Ritorno in campo e sconfitta per l’Udinese, i friulani si aspettavano una ripartenza diversa. La sfida contro il Torino ha portato con sé quella che ormai è una certezza in casa bianconera, ovvero la sterilità del reparto offensivo. Sono solo 21 le reti segnate dai friulani, che ne fanno il secondo peggior attacco della Serie A, dietro la Spal. Di queste 21 reti, 10 sono state segnate dagli attaccanti: Okaka 5 , Lasagna 4, Nestorovski 1. Ai gol degli attaccanti si aggiungono le 5 reti del capitano De Paul, che non è propriamente un attaccante ma comunque rientra spesso nelle soluzioni offensive, essendo anche rigorista, e del quale Gotti dovrà fare a meno contro l’Atalanta per squalifica. Il quotidiano torinese Tuttosport analizza la situazione di difficoltà realizzativa del club friulano. La classifica adesso recita +3 dalla zona retrocessione, un margine che non lascia assolutamente tranquilli i bianconeri. Alla situazione delicata in avanti si è aggiunta la grana Mandragora, che a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro ha terminato la sua stagione.