Tuttosport: “Gotti perde i pezzi in mediana”

L’Udinese è in emergenza a centrocampo in vista della gara contro il Torino. Tuttosport di oggi analizza la situazione in mediana per la squadra di Gotti, che oltre alla squalifica di Arslan deve fare i conti anche con il grave infortunio occorso a Jajalo che si è rotto il crociato chiudendo in anticipo la stagione. Per la sfida ai granata il posto in cabina di regia è conteso tra Mandragora e Walace, due calciatori che arrivano da due infortuni e da lunghi stop e dovranno quindi dosare le forze. Sul fronte tamponi di attendono novità su Okaka, Lasagna, mentre si sta lavorando per rimettere in sesto Forestieri, che combatte con un affaticamento.