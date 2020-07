Tuttosport: “Il Napoli ringhia al 95′”

L’Udinese di Gotti non può rimproverarsi nulla, dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-1, maturata solo nel recupero grazie alla perla di Politano. Gli azzurri senza più obbiettivi in campionato vogliono prepararsi al meglio alla gara di ritorno in Champions contro il Barcellona. Ecco l’analisi della gara di ieri sulle colonne di Tuttosport: “L’importanza dei 5 cambi e l’abilità di sfruttarli al massimo. Il trattato accademico lo firma Rino Gattuso al termine dei 100 minuti di Napoli-Udinese, un match vinto dagli azzurri grazie agli uomini venuti dalla panchina…E l’Udinese avrebbe pure meritato il pareggio”.