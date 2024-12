Udinese – Conte in trasferta a Udine senza un big: Kvara ai box

Numerose le assenze in vista del match di Sabato. Ai friulani mancheranno Okoye, Payero e Davis. Napoli senza Kvara e Mazzocchi

Nicola Badursi 11 dicembre - 14:12

Dopo la pesante ma vittoriosa trasferta di Monza, l'Udinese è pronta per tornare a giocare davanti ai suoi tifosi al Bluenergy Stadium. Lo sfidante sarà il Napoli di Antonio Conte reduce dalla sconfitta in campionato contro la Lazio per 0 a 1 al Maradona. Ci sono diverse assenze che graveranno sul match per tutte e due le squadre.

I padroni di casa dovranno fare a meno di 4 pedine importanti. Oltre a Payero, fermo ai box da tempo, anche Davis e Okoye non ci saranno a causa di due lesioni rimediate proprio la scorsa settimana. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, ci sono buone notizie: il cileno andrà in panchina con la squadra con la possibilità di scendere in campo qualche minuto.

Dalla parte dei partenopei due saranno le assenze: Mazzocchi non sarà disponibile a causa di una lesione alla gambe sinistra. L'altra indisponibilità riguarda Kvaratskhelia. Il georgiano ha rimediato una lesione di basso grado al ginocchio destro e sarà out Sabato.