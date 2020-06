Il tifoso dell’Udinese, fermato lo scorso 16 febbraio allo stadio Friuli nel match contro l’Hellas Verona, è stato denunciato. L’ultras 25enne residente a Udine, aveva aggredito un tifoso veneto, ed è stato pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, lesioni aggravate. Gli è stato comminato un daspo di 4 anni e 2 anni di obbligo di firma in Questura in occasione delle partite casalinghe del club bianconero.