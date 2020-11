Udinese, allenamento pomeridiano con i nazionali

Questo pomeriggio i bianconeri hanno svolto una sessione di allenamento. I quattro giocatori reduci dalle nazionali sono rientrati in gruppo, Lasagna e Nestorovski hanno svolto l’intera seduta in gruppo così come ha fatto Mato Jajalo. Invece Rodrigo De Paul e Stefano Okaka hanno effettuato un lavoro di scarico. Il lavoro odierno è stato incentrato su specifiche esercitazioni tecnico tattiche. Domani i bianconeri saranno nuovamente in campo per un allenamento in programma al mattino.