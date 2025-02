Udinese – Ametrano: “Bisogna riconoscere a Runjaic la bravura…”

Raffaele Ametrano , ex centrocampista del’ Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sfida dell'ultimo weekend tra i bianconeri e l’Empoli : "Di certo non stiamo vedendo la stessa Udinese degli ultimi anni. Persino l’aspetto estetico è cambiato: il gioco è bello a vedersi. La squadra ha idee, solidità e tanta qualità. E bisogna riconoscere a Runjaic la bravura di farsi seguire dal gruppo".

Sul “nuovo modulo” adottato da mister Runjaic : "Non è un sistema che fa cambiare prospettiva e mentalità, l'allenatore è stato bravo nel lavoro sulla predisposizione al sacrificio. Bisogna portare i giocatori a credere in idee e proposte: la differenza d'ora in poi la faranno loro. Dovranno decidere se cercare di raggiungere qualcosa che ora sembra impossibile come la zona Conference, o rimanere in questa comfort zone", spiega.