La preparazione dei bianconeri dopo il match contro il Bologna riprenderà lunedì 24 febbraio alle ore 15 con un incontro amichevole al Centro Sportivo Bruseschi contro l’NK Brinje, formazione che milita del campionato di serie C sloveno. La gara vedrà scendere in campo i giocatori che al Dall’Ara non sono stati impiegati per 90′. Tutti gli altri svolgeranno in contemporanea una regolare seduta di scarico.

