Notizie Udinese

UDINE – Ieri sotto al post di Antonio Di Natale, è arrivato il commento di un altro ex Udinese: Marcio Amoroso. L’ex centravanti brasiliano ha scritto sotto alla foto pubblicata su Instagram dall’ex capitano bianconero dicendo: “Torniamo Totò?”. Un riferimento al brutto periodo dei friulani che, senza nessuno goal fatto, si trovano ancora a quota zero punti in Serie A.