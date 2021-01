Udinese, anche Mandragora potrebbe partire: il punto

Il Torino ha bussato alla porta dell'Udinese per Mandragora e la trattativa è già ben avviata...

UDINE - Negli ultimi giorni si è animato moltissimo il mercato invernale dell'Udinese. Sia in entrata che in uscita la dirigenza friulana si sta dimostrando una delle più attive dell'intero campionato di Serie A. Dopo le partenze di Ter Avest e Nicolas, passati rispettivamente all'Utrecht e alla Reggina, c'è stata anche quella di Kevin Lasagna, approdato all'Hellas Verona. Quest'ultimo è stato sostituito da Fernando Llorente, prelevato a titolo gratuito dal Napoli. In queste ore, inoltre, l'Udinese sta cercando di acquistare anche un altro attaccante. Eder e Patrick Cutrone sono i nomi in cima alla lista dei desideri. Per il secondo, però, la concorrenza è a dir poco agguerrita. Ciononostante, le operazioni di mercato non finiscono qui. Nelle scorse ore si è registrata infatti una netta accelerata nella trattiva col Torino per la cessione di Rolando Mandragora.