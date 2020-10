Udinese, ancora problemi in attacco: serve più cattiveria sotto porta

UDINE – Ieri sera l’Udinese ha sciupato un’altra occasione buona per distaccarsi un po’ dalla zona retrocessione. I bianconeri qualche ora fa hanno affrontato in casa la Roma di Paulo Fonseca, al termine del match ad uscire dal campo con il bottino pieno sono stati i giallorossi. Nonostante la partita sia stata divertente e tutto sommato equilibrata, i capitolini sono riusciti a sfruttare meglio le occasioni avute. Cosa che invece hanno fallito gli uomini di Luca Gotti. Se Stefano Okaka e il capitano Kevin Lasagna fossero stati più incisivi, avrebbero fatto commentare un risultato sicuramente diverso. Ma la loro cattiveria sotto porta, unità alle parate dell’estremo difensore avversario Antonio Mirante, hanno condannato i bianconeri a rimanere a zero punti in Serie A. La stagione è lunga e la salvezza può arrivare, ma urge cambiare mentalità.