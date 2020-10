Udinese, approfittare dello scivolone del Toro per tornare su

UDINE – Ieri sera il Torino, in piena zona retrocessione, si è fatto agguantare negli ultimi cinque minuti finali del match dal Sassuolo. I neroverdi sotto di due goal fino all’84’, hanno trovato le energie per pareggiare. Le reti di Chiriches e del solito Caputo, hanno infranto i sogni di risalita dei granata. Il cammino di Marco Giampaolo non è quello sperato e a distanza di un anno dall’esonero in rossonero, l’allenatore rischia anche ora alla guida del Toro. Questo pari che ha il sapore di una sconfitta deve essere fonte di stimolo per l’Udinese che domani pomeriggio scenderà in campo contro la Fiorentina, nemmeno i viola godono di una buona posizione in classifica e vorranno migliorarla. L’atmosfera però non è delle migliori, il tecnico Beppe Iachini non convince e Luca Gotti potrebbe approfittarne per intascare altri tre punti preziosissimi. I friulani scenderanno in campo alle 18:00.