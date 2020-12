Udinese, Arslan: “Ho la sensazione di diventare più forte partita dopo partita”

Il centrocampista dell’Udinese, Tolgay Arslan ha trovato contro la Lazio il suo primo gol nel campionato italiano. Il turco dal suo approdo in bianconero ha dimostrato di essere un centrocampista molto affidabile e Gotti gli sta concedendo molto spazio e tanta fiducia. L’ex Besiktas attraverso le prestazioni sta convincendo molto dal punto di vista tecnico tattico. Arslan ha parlato dei suoi primi mesi in Serie A. Queste le sue parole ai microfoni del portale turco Fanatik.com:

Primo gol in Italia che sensazioni hai provato?

“Ho la sensazione di diventare ad ogni partita sempre più forte. I miei compagni conoscono meglio il mio stile di gioco adesso. Sono contento di aver anche segnato. La qualità della squadra è altissima. Per questo non mi sorprendo della vittoria sulla Lazio. Sono convinto che faremo ancora meglio“.

Prime impressioni dell’esperienza all’Udinese?

“È un club incredibilmente professionale sotto ogni aspetto. Ci sono molte persone che lavorano attorno alla squadra. Qui l’intera giornata è dedicata al calcio. Io, ad esempio, esco di casa alle 9 del mattino e rimango agli impianti fino alle 4 di pomeriggio. I primi 30-40 minuti sono con gli istruttori di fitness, poi con la squadra ci dedichiamo alla tecnica per un’ora e mezza. Ci alleniamo per diverse ore. Ad ogni allenamento si lavora molto sulla tattica. Sotto questo aspetto sono cresciuto davvero molto. Facciamo molti esercizi di stretching e poi i fisioterapisti ci controllano per evitare il rischio di infortuni .. E così chiudiamo la giornata“.

Quali sono le differenze tra il calcio italiano e quello turco?

“A me piace molto la Serie A. Il calcio è al centro dell’attenzione, si pensa molto al gioco. In Turchia c’è un altro ritmo e il calcio è molto fisico. Il calcio in Turchia si vive molto, durante tutta la settimana. Le differenze? Ad esempio, all’Udinese nelle prime sette giornate avevamo ottenuto una sola vittoria: se fosse accaduto in Turchia, l’allenatore sarebbe stato esonerato“.

Chi gioca meglio a calcio in Serie A?

“Molte squadre stanno provando a giocare a calcio bene in campionato. La Juventus è la migliore sulla carta, ma ogni squadra è incredibile dal punto di vista tattico. Se ne indico una, una mancherei di rispetto ad altre. La cosa più sorprendente è che quando vai sotto per 1-0 o 2-0, non attacchi il tuo avversario in modo sconsiderata, ma continui a dare la priorità soprattutto alla disciplina tattica“.

In Turchia non hai mai segnato, eri criticato anche per questo

“Io lì dovevo difendere e costruire il gioco. Le aspettative sono sempre grandi lì. Qui ti chiedono di fare il tuo. Sono contento di aver segnato, ma qui nessuno se lo aspettava, nessuno lo pretendeva“.