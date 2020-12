Il match di domenica tra Udinese e Atalanta, in programma alle ore 15 allo stadio Friuli sarà arbitrata dal Sig. Federico La Penna della sezione di Roma. Per il fischietto romano sarà la gara numero 45 in Serie A, e la sesta stagionale. Questa la designazione completa:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: MASTRODONATO – CAPALDO

IV Uomo: MAGGIONI

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO