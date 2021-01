Udinese-Atalanta: Gotti convoca…tutti!

UDINE – Oggi pomeriggio, alle ore 15, Luca Gotti si gioca la panchina. La sua Udinese sfida l’Atalanta alla Dacia Arena per recuperare la partita valida per il decimo turno di Serie A, rinviata lo scorso 6 dicembre per impraticabilità del campo. Molto probabilmente si tratta dell’ultima chiamata per il tecnico bianconero. I risultati della compagine friulana, infatti, sono a dir poco inquietanti: la vittoria manca dal 12 dicembre e sono arrivati soltanto tre punti nelle ultime sette partite. Quindicesimo posto in classifica con appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Insomma, qualora arrivasse una sconfitta anche oggi, lo spettro dell’esonero potrebbe davvero concretizzarsi. Alla luce di una situazione così complicata, mister Gotti ha deciso di convocare per la partita di oggi tutta la squadra, inclusi i giocatori che non sono a disposizione per infortunio, ma che si sono aggiunti ai loro compagni nel ritiro al centro sportivo Bruseschi. Un modo per far sì che il gruppo si compatti ulteriormente, provando ad uscire dalle sabbie mobili in cui è finito ormai da un mese.

QUI ATALANTA – Sono invece 23 i calciatori convocati dall’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini. Assente, ancora una volta, Alejandro Gomez, ormai prossimo al trasferimento. Resta inoltre indisponibile l’infortunato Mario Pasalic. Ecco la lista nerazzurra.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Luca Gotti. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, De Maio, Molina, Makengo, Walace, Deulofeu, Nestorovski.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Toloi, Caldara, Sutalo, Maehle, Depaoli, Ruggeri, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Lammers.