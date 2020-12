Udinese – Atalanta: i numeri di Gasperini contro l’Udinese

Gotti e Gasperini, in qualità di allenatori, si sono affrontati una volta sola. Era la scorsa stagione, l’ennesima in Serie A per il Gasp, mentre per il tecnico di Adria si è trattato della prima panchina della sua carriera, nonostante i 53 anni. La gara terminò per 3-2 in favore dei nerazzurri, che espugnarono lo Stadio Friuli con gol di Zapata e doppietta di Muriel, mentre per i bianconeri doppietta di Lasagna. Quella di oggi sarà dunque la seconda sfida tra i due tecnici.

Il tecnico dell’Atalanta invece, nella sua lunga carriera da allenatore, ha incontrato l’Udinese ben 21 volte. Ecco un riepilogo delle sfide fra le due squadre, riportato dal sito Tuttomercatoweb:

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

2 gol fatti squadre Gotti

3 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS ATALANTA

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Atalanta

2 gol fatti squadre Gotti

3 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS UDINESE

12 vittorie Gasperini

6 pareggi

3 vittorie Udinese

48 gol fatti Atalanta

28 gol fatti Udinese