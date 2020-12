Udinese-Atalanta, i precedenti

Domenica 6 dicembre alla Dacia Arena andrà di scena la sfida numero 73 in Serie A tra Udinese e Atalanta. L’ultimo successo dell’Udinese risale alla stagione 2017/18, quando i friulani vinsero per 2 a 1, grazie alle reti di De Paul e Barak. L’ultima sfida tra le due squadre risale allo scorso 28 giugno, quando la squadra di Gasperini s’impose alla Dacia Arena per 3 a 2 (doppiette per Lasagna e Muriel e rete dell’ex Zapata). Ecco i precedenti tra i due club :

Gare disputate: 36 a Udine, 36 a Bergamo, 72 totali

Vittorie Udinese: 20 a Udine, 7 a Bergamo, 27 totali

Pareggi: 7 a Udine, 16 a Bergamo, 23 totali

Vittorie Atalanta: 9 a Udine, 13 a Bergamo, 22totali

Reti Udinese: 57 a Udine, 27 a Bergamo, 84 totali

Reti Atalanta: 38 a Udine, 51 a Bergamo, 89 totali

I MARCATORI

UDINESE 84 reti – 6 reti: Di Natale; 3 reti: Lasagna, Bacci, Selmosson, Pantaleoni, Bierhoff, Muzzi, Iaquinta, Quagliarella, Thereau; 2 reti: Bettini, Secchi, Mereghetti, Criscimanni, Poggi, Jorgensen, Gyan, Zapata , D. Perica; una rete: Perissinotto, Roffi, Menegotti, Ploeger, Virgili, Pinardi, Castaldo, Lindskog, Milan, Canella, F. Rossi, Muraro, Edinho, Pasa, Carnevale, Graziani, Balbo, Borgonovo, Amoroso, Calori, Sottil,

Gargo, Manfredini, Sensini, Mauri, De Martino, Pasquale, Lodi, Muriel, Fofana, De Paul, Barak, Okaka.

ATALANTA 89 reti – 6 reti: Rasmussen, Muriel 4 reti: Brugola, , D. Zapata 3 reti: Bassetto, Doni, Denis, ; 2 reti: Nuoto, Favini, Incocciati, Morfeo, Ventola, Tissone, Vieri Cristian, Valdes, Kurtic, Ilicic, Pasalic; una rete: Mariani, Soerensen, Jeppson, Santagostino, Testa, Corsini, Villa, Conti, Nova, Magistrelli, Longoni, Olivieri, Da Costa, Cantarutti, Stromberg, Bonacina, Bresciani, Montero, Ganz, Rambaudi, Alemao, Fabio Gallo, Pinardi, Lazzari, Zampagna, Tiribocchi, De Ascentis, De Luca, Brivio, D’Alessandro, Bellini, Cristante, Petagna, A. Masiello, De Roon, Traoré;