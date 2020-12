Udinese-Atalanta, le probabili formazioni. Confermato 3-5-2, Forestieri in coppia con Pussetto

Alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena, l’Udinese affronterà l’Atalanta per la decima giornata di Serie A. L’Udinese reduce da tre risultati utili consecutivi dovrà far fronte alle assenze di De Maio, Mandragora, Okaka, Ouwejan, Nestorovski e Arslan (fuori per squalifica). La probabile formazione vedrà in porta Musso, il trio difensivo composto da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo dovrebbero giocare De Paul, Pereyra e Jajalo o in alternativa Walace mentre sulle corsie esterne Stryger Larsen e Zeegelaar. In avanti la coppia argentina formata da Forestieri e Pussetto. L’Atalanta, ultimamente apparsa in calo, si presenterà al Dacia Arena con questi possibili undici: Sportiello a difendere la porta, la difesa a tre formata da Toloi, Palomino e Romero. De Roon e Freuler a centrocampo supportati sulle fasce da Gosens e Hateboer . Il trio d’attacco sarà formato dal Papu Gomez ( dopo il chiarimento con Gasperini) con Zapata e Ilicic.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.