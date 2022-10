Udinese-Atalanta, Gasperini: “noi avevamo fuori Palomino, Toloi, Djimsiti…”

Ecco le parole di Gasperini al termine di una partita molto intensa. I bergamaschi erano andati in vantaggio, poi si è accesa anche l'Udinese

Redazione

Un 2-2 sul campo dell'Udinese la soddisfa o comunque va a casa con un po' di rammarico?

"Dobbiamo essere comunque contenti di questo risultato che è maturato nel momento in cui avevamo la partita in mano. Abbiamo giocato fino al loro 2-1 un'ottima gara. Anche come crescita tecnica, con grande personalità meritando anche il doppio vantaggio assolutamente e quindi di questo siamo contenti. Poi, la punizione ha dato energia all'Udinese che poi è stata indubbiamente brava. Noi siamo nel finale sicuramente e anche coi cambi non siamo riusciti a portare in porto il risultato e quindi lo dobbiamo accettare così. Ma le indicazioni di questa partita sono molto molto positive".

Sul gol di Koopmeiners

"Si si ci sono state altre due situazioni molto buone, create così ad inizio gioco ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Anzi, ho avuto la sensazione che la mia squadra, rispetto anche alle recenti partite sul piano tecnico ha giocato con grande personalità approfittando poi anche degli spazi che si erano creati soprattutto. Ma già nel primo tempo, soprattutto dopo il gol. Poi è chiaro che le partite possono sempre avere delle svolte e così è stato nel finale. Però guardando a noi, è stata una partita che ci ha fatto crescere".

Se sei arrabbiato sulla gestione degli ultimi 20 minuti

"No ma è chiaro che loro vedendo la possibilità di recuperare una partita che era molto messa male, hanno aumentato le energie. Noi siamo notevolmente calati sul piano atletico in difesa ma considera che noi abbiamo fuori Palomino, Toloi, anzi lascio stare Palomino, abbiamo fuori Djimsiti, abbiamo fuori Zapata che ci avrebbero dato un sostegno importante sul piano fisico. Abbiamo comunque preso il gol su una punizione, su un calcio d'angolo però anche su azione abbiamo cominciato a soffrire di più. Ma ugualmente devo dire che questo un po' è successo anche per le energie che ha trovato l'Udinese ma devo dire che globalmente, nella partita noi siamo stati a lungo padroni del campo".

Sulle 300 panchine con l'Atalanta

"Una storia così bella... non poteva capitarmi di meglio. Ma non ci guardiamo ancora indietro. Abbiamo ancora altri traguardi da cercare compreso quello di questa stagione. Una squadra rinnovata e con tanti giovani che però sta cercando di crescere velocemente. Noi possiamo pensare alla Champions o all'Europa o ad altri traguardi. In questo momento abbiamo bisogno di migliorare costantemente attraverso le prestazioni, le partite. Siamo venuti a giocare su un campo contro una squadra che era indicata tra le più in forma. Anzi, insieme al Napoli, quella più spettacolare anche. Abbiamo visto che il lupo non è così brutto e che possiamo giocare. Mi ha sorpreso il giallo per Lookman. Lui ha fatto questo gesto di esultanza. Non è un ragazzo che fa tanto della polemica. Lui ha fatto gli occhiali. Era un gesto di esultanza che è stato interpretato male".