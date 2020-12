Il match tra Udinese e Atalanta, valido per la decima giornata di Serie A, è stato rinviato per impraticabilità del campo. L’incontro fissato alle ore 15:00, viste le condizioni del terreno, è stato in un primo momento posticipato alle 15.30 e successivamente alle 15.45. Alla fine l’arbitro La Penna ,al termine del terzo sopralluogo, ha deciso di mandare tutti negli spogliatoi e rinviare la partita. Quasi certamente si recupererà non prima di fine gennaio del 2021.