Udinese-Atalanta: rischio rinvio, sopralluogo in corso

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, è in corso un sopralluogo allo Stadio Friuli, per capire se Udinese–Atalanta si giocherà o meno. In alcune zone del campo infatti, il pallone non rimbalza, a causa della pioggia che nelle ultime ore si è imbattuta sulla città di Udine. L’arbitro La Penna e i capitani delle squadre, Toloi e De Paul, stanno verificando le condizioni del campo, ma c’è un forte rischio che il match venga rinviato.

Nel frattempo, il match sarà posticipato di 30 minuti.