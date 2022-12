Udinese Athletic Bilbao 0-0 | Il commento (LIVE) dell’incontro odierno

Tutto pronto per questa eccitante sfida amichevole tra Udinese e Athletic Bilbao. Dopo la sconfitta con il West Ham, dove i bianconeri hanno comunque espresso un buon calcio, arrendendosi solo nel finale, ora tocca alla compagine spagnola guidata dall'ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverede. I baschi sono reduci, come i friulani, di un ottimo avvio di stagione che gli è valso il momentaneo quarto posto in Liga che significherebbe Champions League. Squadra spregiudicata e ben organizzata, capace di segnare 24 reti nelle prime 14 giornate, issandosi come secondo miglior attacco del campionato. Presente in campo la stellina Nico Williams, reduce da un buon Mondiale in Qatar con la Spagna.