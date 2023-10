Udinese-Genoa / Parla Balzaretti nel pre: “Ecco perché non c’è Lazar”

Udinese-Genoa è lo scontro della verità per la squadra di Andrea Sottil. Il team bianconero non può permettersi più nessun tipo di errore e i tre soli punti ottenuti in classifica sono decisamente troppo pochi in questo avvio di campionato. Adesso c'è la chance del riscatto oppure sarà crisi totale per il tecnico originario di Venaria Reale. Non perdiamo tempo e partiamo subito con le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica Federico Balzaretti. Ecco il suo pensiero su questo inizio di stagione.