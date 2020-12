UDINE – Questa sera l’Udinese scenderà in campo alle 20:45 contro il Benevento, per l’ultima partita di questo 2020 per i bianconeri di Udine.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto

BENEVENTO (4-3-3): Montipò, Letizia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Insigne, Lapadula