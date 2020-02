Udinese, Bertotto: “Periodo non bellissimo, con la Fiorentina sarà dura”

L’ex difensore dell’Udinese, Valerio Bertotto, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare della sfida tra i bianconeri e la Fiorentina. Ecco quali sono state le sue parole in merito al match che si disputerà oggi alle 18 allo stadio Friuli: “Sicuramente l’Udinese non è in un periodo bellissimo. Ha una difficoltà importante sul piano realizzativo e questo è un dato preoccupante. È una partita delicata dove i punti peseranno e saranno utili per allontanare la zona bassa della classifica. Per quanto riguarda la Fiorentina, ora sta emergendo il talento dei singoli grazie al buon lavoro di Iachini“.