Udinese, Bertotto: “Non c’è chi fa la differenza, ai gol deve sopperire tutta la squadra””

L’ex capitano bianconero ha parlato ai microfoni di TGR FVG:

“L’analisi sui gol fatti è ampiamente negativa e questo è un trend da invertire sennò subentrano quelle situazioni di difficoltà nei confronti dei punti e delle giocate che poi non vanno a buon fine. Ora non ci sono più elementi che fanno la differenza e in questa situazione ci vuole un collettivo, per cui è la squadra che deve sopperire. Porsi l’obiettivo salvezza per assodato è sbagliato perché poi quando le cose non si incastrano come dovrebbero subentra la preoccupazione per qualcosa che si pensava già di avere in tasca, per cui prima raggiungiamo l’obiettivo, poi si può pensare ad altro.

Una panchina? Me lo auguro perché mi manca, è la mia vita. Spero di riuscire a fare una bella esperienza all’estero perché qui in Italia, nonostante abbia fatto un percorso positivo, è diventato difficile, per cui incrocio le dita e speriamo presto”.