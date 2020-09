Udinese, Bielsa chiama de Paul. I tifosi del Leeds sono euforici

UDINE – Sui social di Rodrigo De Paul, sono apparsi in massa i tifosi del Leeds che lo hanno chiamato a gran voce a vestire la maglia gialloblu. Il tecnico Marcelo Bilesa, suo connazionale, gradirebbe affrontare la prima stagione in Premier League dopo la promozione, con il regista argentino in mezzo al campo. Di recente la compagine d’oltremanica sembrerebbe aver offerto all’Udinese una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La società studia la situazione e temporeggia, sperando che altre squadre interessate si facciano avanti. Dopo l’altalenante stagione dei bianconeri dell’anno scorso, terminata con la salvezza, un altro anno opaco si prospetta dinnanzi agli uomini di Luca Gotti. Se il numero 10 partirà senza inserire un sostituto, la lotta si farà ancor più difficile. De Paul è stato a tutti gli effetti uno dei protagonisti dello scorso campionato friulano.