Udinese – Bijol tra conferma e cessione: la partita di Domenica

Lorenzo Focolari Redattore 25 marzo 2025 (modifica il 25 marzo 2025 | 18:10)

Il match che si terrà questa Domenica 30 Marzo alle ore 18:00 tra Inter e Udinese, va oltre il semplice confronto sul campo. Non è certo un segreto l'interesse della società nerazzurra nei confronti di Jaka Bijol. De Vrij e Acerbi iniziano ad accusare l'età che avanza sebbene l'olandese sia reduce da un'ottima stagione. Il difensore dei bianconeri appare come il candidato ideale per rinforzare il reparto difensivo dell'Inter e ringiovanirlo.

Bijol non è l'unico centrale dell'Udinese a suscitare l'interesse di altre squadre. Anche Oumar Solet è al centro di diverse voci di mercato. Il colpo a parametro zero dei bianconeri ha attirato l'attenzione del Napoli e di club inglesi come il West Ham e il Manchester United.

Tuttavia, sembra che l'Udinese non abbia intenzione di privarsi di entrambi i giocatori, per evitare di indebolire troppo la squadra di mister Runjaic. Una doppia cessione, d'altra parte, potrebbe potenzialmente fruttare fino a 60 milioni (stando alle stime attuali dei rispettivi cartellini) alla società friulana.