Udinese-Bologna / Parla Pereyra: “Abbiamo deciso di andare in ritiro”

La squadra bianconera ha concluso da pochi minuti il suo penultimo incontro di questo campionato contro una società come il Bologna che lotta per le stesse posizioni di classifica. La partita si è conclusa con una sconfitta nonostante il match molto equilibrato dal primo fino all'ultimo minuto. Alla fine a farla da padrona è stato un errore individuale di Jaka Bijol sull'inserimento di Posh che ha avuto tutta la libertà di battere a rete. Al termine del match ha parlato uno dei centrocampisti che meglio ha interpretato questo incontro, andiamo a vedere cosa ha detto il bianconero e in che modo hanno commentato questa sconfitta che fa male per come è arrivata. Il giocatore che ha detto la sua è il capitano Roberto Pereyra.

Le parole del Tucu

“Avremo una settimana per parlare – continua il capitano – abbiamo deciso di andare in ritiro, è il momento giusto per guardarci in faccia e ritrovare quelle sensazioni positive che abbiamo perso in questo periodo. Domenica per noi è una finale, dobbiamo affrontarla in questo modo. Non è una situazione gravissima – continua Pereyra – non eravamo i migliori prima e non siamo scarsi ora. Dobbiamo ritrovare fiducia nei nostri mezzi. Il ritiro ci farà bene sicuramente”. Si conclude qua l'intervista del giocatore bianconero. Ora non perdere tutti i voti assegnati dopo il match. Ecco le pagelle di Udinese-Bologna <<<