Udinese, Bonifazi: “Abbiamo fatto il nostro meglio ma non siamo riusciti a concretizzare”

Il difensore dell’Udinese, Kevin Bonifazi ha commentato il pareggio per 0-0 in casa contro il Crotone. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Sono contento che il mister abbia deciso di schierarmi nuovamente in campo e ogni volta che se ne presenta l’occasione io cerco di ripagarlo con quello che si aspetta. A mio avviso stasera non abbiamo avuto grosse mancanze, abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo seguito la nostra filosofia che per il momento sta ripagando. Oggi abbiamo avuto qualche occasione e non siamo stati capaci di finalizzarle ma credo che abbiamo fatto del nostro meglio. Il nostro obiettivo ora deve sicuramente essere quello di raggiungere i 20 punti prima di Natale, se ci arrivassimo non saremmo ancora tranquilli perché di punti alla salvezza ne mancherebbero altrettanti ma noi dobbiamo avere l’ambizione e l’umiltà di volere sempre di più ma di raggiungere innanzitutto la salvezza“.