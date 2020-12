Udinese, Bonifazi: “Questa non è ancora l’Udinese migliore”

Il difensore dell’Udinese, Kevin Bonifazi ha parlato prima della gara contro il Crotone. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro obiettivo attuale è quello di arrivare a Natale infilando tre risultati utili e faremo di tutto per ottenerlo. Questa non è ancora l’Udinese migliore perché abbiamo davanti ancora molta strada da fare, in questo però il mister è molto bravo e riesce a tenere sempre alta la tensione anche per chi gioca meno. Qui riesco a lavorare bene, mi sento bene, penso che sia una squadra forte e per questi motivi credo che ci siano i presupposti per dare il meglio. Crotone? Sicuramente rispettiamo gli avversari e abbiamo visto come il Torino ci abbia messo in difficoltà nonostante la situazione di classifica simile a quella dei nostri avversari odierni. Questa è la Serie A e noi siamo pronti a questo“.