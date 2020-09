Udinese Calcio e Dacia ancora insieme

Oggi in conferenza stampa è stato annunciato il rinnovo per altri tre anni della partnership tra Udinese Calcio e il main sponsor Dacia. Un matrimonio che dura da undici anni e che ha visto nascere numerosi progetti e campagne mediatiche di successo come il Best Value Player o il Family Project per portare le famiglie allo stadio. Il vice presidente Stefano Campoccia ha così commentato: “E’ un matrimonio che deve la sua longevità alla condivisione della filosofia basata su quattro valori fondamentali: affidabilità, generosità, ingegno e semplicità. Con il prolungamento della partnership giochiamo per il futuro con il progetto di uno stadio 2.0, sempre più sostenibile e orientato alla tutela dell’ambiente”. Nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’Udinese ha lanciato il progetto “Stadio CO2 free” per uno stadio sempre più a sostegno dell’ambiente. Grazie alle forniture green, in soli 8 mesi sono state evitate già 777,17 tonnellate di CO2.