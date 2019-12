Udinese, Ceccarini: “Fofana e Mandragora nomi interessanti per la Fiorentina”

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato di Sport Mediaset Niccolò Ceccarini, ha parlato del calciomercato della Fiorentina, indicando i due centrocampisti dell’Udinese Seko Fofana e Rolando Madragora, come nomi interessanti per la sessione invernale di riparazione. Questo uno stralcio delle sue parole a La Repubblica riportate da Fiorentinanews: “Due nomi che potrebbero diventare interessanti sono Fofana e Mandragora dell’Udinese anche se il club friulano non svende mai, come ha dimostrato anche in estate con la richiesta di 35 milioni per De Paul“.